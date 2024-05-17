Армія рф завдає удари по Харкову, було чути вибух
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Харкову, про вибухи в місті повідомляли місцеві чиновники, які закликали мешканців бути обережними.
Російські війська завдають удари по Харкову, у місті було чути вибух, повідомили в п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
Обережно: окупанти завдають удари по Харкову!
"У Харкові було чути вибух. Будьте обережні", - зазначив Терехов у Telegram.
На Харківському напрямку відбили атаку рф в районі Стариці, посилюють оборону у прикордонні - Генштаб17.05.24, 14:18 • 16246 переглядiв