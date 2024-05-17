Армия рф наносит удары по Харькову, был слышен взрыв

Советник главы Киевской ОГА обратилась в СБУ из-за информационной атаки на нее: что известно

Советница главы Киевской ОГА Евгения Ростолопа отрицает обвинения в сотрудничестве с российскими компаниями, заявляет об информационной атаке на нее и обратилась в СБУ с просьбой расследовать такие обвинения.