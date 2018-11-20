Вратарь Лунин попал в стартовый состав сборной Украины на матч с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За чуть более, чем час до товарищеского матча Украина — Турция, стал известным стартовый состав “желто-голубой” команды, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Со стартового свистка арбитра из Косово Генценом Нуза на поле в Анталии выйдут следующие представители Украины:
Лунин, Миколенко, Матвиенко, Пластун, Караваев, Зинченко, Макаренко, Шапаренко, Коноплянка (к), Цыганков, Коваленко.
Запасные: Бойко, Болбат, Борячук, Сваток, Малиновский, Пятов, Швед, Буяльский.
Добавим также, стартовый свисток матча будет дан в 19:30.
Как ранее информировал УНН, 11 ноября вратарь сборной Украины Андрей Лунин впервые вышел на поле в матче испанского элитного дивизиона по футболу.