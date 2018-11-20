Воротар Лунін потрапив у стартовий склад збірної України на матч із Туреччиною

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. За трохи більше, ніж годину до товариського матчу Україна — Туреччина, став відомим стартовий склад “жовто-блакитної” команди, повідомляє УНН із посиланням на ФФУ.

Зі стартового свистка арбітра із Косово Генцена Нуза на поле в Анталії вийдуть наступні представники України:

Лунін, Миколенко, Матвієнко, Пластун, Караваєв, Зінченко, Макаренко, Шапаренко, Коноплянка (к), Циганков, Коваленко.

Запасні: Бойко, Болбат, Борячук, Сваток, Маліновський, П’ятов, Швед, Буяльський.

Додамо також, стартовий свисток матчу буде даний о 19:30.

Як раніше інформував УНН, 11 листопада воротар збірної України Андрій Лунін уперше вийшов на поле в матчі іспанського елітного дивізіону з футболу.

Українські Національні Новини

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