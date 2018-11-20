Воротар Лунін потрапив у стартовий склад збірної України на матч із Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За трохи більше, ніж годину до товариського матчу Україна — Туреччина, став відомим стартовий склад “жовто-блакитної” команди, повідомляє УНН із посиланням на ФФУ.
Зі стартового свистка арбітра із Косово Генцена Нуза на поле в Анталії вийдуть наступні представники України:
Лунін, Миколенко, Матвієнко, Пластун, Караваєв, Зінченко, Макаренко, Шапаренко, Коноплянка (к), Циганков, Коваленко.
Запасні: Бойко, Болбат, Борячук, Сваток, Маліновський, П’ятов, Швед, Буяльський.
Додамо також, стартовий свисток матчу буде даний о 19:30.
Як раніше інформував УНН, 11 листопада воротар збірної України Андрій Лунін уперше вийшов на поле в матчі іспанського елітного дивізіону з футболу.