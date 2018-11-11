Воротар Лунін дебютував в чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Воротар збірної України Андрій Лунін уперше вийшов на поле в матчі іспанського елітного дивізіону з футболу, інформує УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.
Сталося це в поєдинку 12-го туру Прімери, в якому “Жирона” приймала “Леганес” українського футболіста. Лунін з’явився на полі на 86-й хвилині поєдинку замість травмованого колеги Івана Куельяра, а сама зустріч закінчилася нульовою нічиєю.
Зауважимо, що у цьому сезоні страж воріт провів у складі “Леганеса”, який із 10-ма очками посідає 18-ту сходинку в турнірній таблиці, уже два матчі.
Нагадаємо, що на рахунку українця є поєдинок у Кубку Іспанії проти “Райо Вальєкано” (2:2).