Вратарь Лунин дебютировал в чемпионате Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вратарь сборной Украины Андрей Лунин впервые вышел на поле в матче испанского элитного дивизиона по футболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Произошло это в поединке 12-го тура Примеры, в котором “Жирона” принимала “Леганес” украинского футболиста. Лунин появился на поле на 86-й минуте поединка вместо травмированного коллеги Ивана Куэльяра, а сама встреча закончилась нулевой ничьей.
Заметим, что в этом сезоне страж ворот провел в составе “Леганес”, который с 10-ю очками занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, уже два матча.
Напомним, что на счету украинца является поединок в Кубке Испании против “Райо Вальекано” (2:2).