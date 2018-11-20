В Луганской области будут судить подозреваемого во взяточничестве служителя Фемиды
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Старобельский районный суд Луганской области направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по обвинению одного из судей Луганской области в получении взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.
“Обвинительный акт в отношении судьи одного из районных судов Луганской области, уличенного в августе этого года на получении неправомерной выгоды, 19 ноября 2018 направлено в Старобельский районный суд этой же области”, — рассказали в пресс-службе.
Отметим, что служителю Фемиды инкриминируют получение взятки служебным лицом, имеет ответственное положение по ч.3. ст. 368 УК. Зокоема, как указывает следствие, неправомерную выгоду судья получил за непривлечение громалдянина к административной ответственности.
Напомним, 16 августа 2018 в Луганской области правоохранители задержали на взятке в 10 тыс. грн судью Старобельского районного суда.