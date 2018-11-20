На Луганщині судитимуть підозрюваного у хабарництві служителя Феміди

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. До Старобільського районного суду Луганської області направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням одного із суддів Луганщини в отриманні хабара. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.

“Обвинувальний акт стосовно судді одного із районних судів Луганської області, викритого в серпні цього року на отриманні неправомірної вигоди, 19 листопада 2018 року скеровано до Старобільського районного суду цієї ж області”, — розповіли у прес-службі.

Зазначимо, що служителю Феміди інкримінують отримання хабара службовою особою, що має відповідальне становище за ч.3. ст. 368 ККУ. Зокоема, як вказує слідство, неправомірну вигоду суддя отримав за непритягнення громалдянина до адмінвідповідальності.

Нагадаємо, 16 серпня 2018 року у Луганській області правоохоронці затримали на хабарі у 10 тис. грн суддю Старобільського районного суду.

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