На Луганщині суддю взяли на хабарі у 10 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні, 16 серпня, у Луганській області правоохоронці затримали на хабарі суддю Старобільського районного суду. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, під час проведення заходів по викриттю фактів хабарництва у судовій гілці влади працівники УЗЕ виявили факт протиправної діяльності з боку судді Старобільського районного суду. Дана особа за певну винагороду допомагала громадянам уникати відповідальності за вчинені ними правопорушення.
“За фактом вимагання службовою особою неправомірної вигоди детективами НАБУ було відкрито кримінальне провадження. У межах провадження правоохоронці встановили, що суддя Старобільського райсуду за не притягнення особи до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння вимагає 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. Сьогодні, 16 серпня, після одержання вказаної суми коштів останнього було викрито у службовому кабінеті. Правоохоронці вилучили 10 тисяч гривень, які були отримані у якості хабара”, — розповіли у поліції
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи та мешкання судді. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, нагадаємо, 7 липня 2018 року співробітники СБУ спільно з детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрили в Івано-Франківську на хабарі суддю одного з судів області.