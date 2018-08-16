В Луганской области судью поймали на взятке в 10 тыс. гривен

Как рассказали правоохранители, во время проведения мероприятий по разоблачению фактов взяточничества в судебной ветви власти сотрудники УЗЭ выявили факт противоправной деятельности со стороны судьи Старобельского районного суда. Данное лицо за определенное вознаграждение помогало гражданам избегать ответственности за совершенные ими правонарушения.

"По факту вымогательства должностным лицом неправомерной выгоды детективами НАБУ было открыто уголовное производство. В рамках производства правоохранители установили, что судья Старобельского райсуда за непривлечение лица к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения требует 10 000 гривен неправомерной выгоды. Сегодня, 16 августа, после получения указанной суммы средств последнего был уличен в служебном кабинете. Правоохранители изъяли 10 000 гривен, которые были получены в качестве взятки", - рассказали в полиции

Проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту работы и проживания судьи. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, напомним, 7 июля 2018 сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством САП уличили в Ивано-Франковске на взятке судью одного из судов области.