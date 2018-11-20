России не удалось изменить полномочия ОЗХО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Члены Организации по запрещению химического оружия заблокировали попытки России, Китая и Ирана лишить Организацию права устанавливать виновных в использовании химического оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Члены международной Организации по запрещению химического оружия во вторник, вопреки преимуществу, отвергли попытку российского руководства подорвать новые полномочия Организации, которые позволяют ОЗХО указывать на первую ответственность за использование запрещенных токсичных боеприпасов в Сирии", - говорится в сообщении издания.
Полный членский состав ОЗХО проголосовал 99 голосами "за", и отдал 27 голосов "против" относительно принятия расширенного бюджета на 2019, который частично будет финансировать новые полномочия Организации, и отклонил предложение России и Ирана, которая была направлена на блокирование этого бюджета.
"Поддержка голосов появилась во время напряженного обсуждения между Россией и Запада", - поясняет издание.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предоставление дополнительных полномочий ОЗХО превысило пределы своего договора, которые были установлены при создании Конвенции о химическом оружии 1997 года.
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Новые полномочия "прокурора является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, установленного решением Совета Безопасности ООН и противоречит позиции большинства государств-участников Конвенции", - цитирует министра Лаврова спикер ОЗХО.
В свою очередь, Китай, голосовал против бюджета, призвал прекратить "нынешнюю атмосферу полярности и политизации".
Добавляется, что новый глава ОЗХО Фернандо Ариас во вторник принял поддержку увеличения бюджета на 3,6% (почти до 70 млн. Евро), из которых 2-2,5 млн. Евро будут частично финансировать новую команду.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа намерена обвинить Иран в нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.