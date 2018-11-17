США мають намір звинуватити Іран у порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї

За даними агентства, звинувачення ґрунтуються на останніх даних розвідки, згідно з якими Іран зберіг на своїй території об’єкти і обладнання для створення хімічної зброї. Як уточнює агентство, мова не йде про її застосування. Очікується, що оголошення буде зроблено в понеділок. На основі цих звинувачень США зможуть подати скаргу на Іран в Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

Довідка: Конвенція про заборону хімічної зброї набрала чинності 29 квітня 1997 року. Для забезпечення її практичного виконання була створена Організація із заборони хімічної зброї зі штаб-квартирою у Гаазі. Конвенція стала першим чинним багатостороннім договором, що забороняє цілий вид зброї масового знищення. Згідно з документом, кожна держава-учасник зобов’язується не розробляти, не купувати, не накопичувати і не зберігати хімзброю, а також позбутися від усіх наявних запасів і демонтувати або пристосувати під інші потреби інфраструктуру для виробництва отруйних речовин.

Як повідомляв УНН, Іран відключили від платіжної системи SWIFT.