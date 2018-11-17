США намерены обвинить Иран в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа намерена обвинить Иран в нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press со ссылкой на источники, передает УНН.
По данным агентства, обвинения основаны на последних данных разведки, согласно которым Иран сохранил на своей территории объекты и оборудование для создания химического оружия. Как уточняет агентство, речь не идет о его применении. Ожидается, что объявление будет сделано в понедельник. На основе этих обвинений США смогут подать жалобу на Иран в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Справка: Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу 29 апреля 1997 года. Для обеспечения ее практического выполнения была создана Организация по запрещению химического оружия со штаб-квартирой в Гааге. Конвенция стала первым действующим многосторонним договором, запрещающим целый вид оружия массового уничтожения. Согласно документу, каждое государство-участник обязуется не разрабатывать, не приобретать, не накапливать и не сохранять химоружие, а также избавиться от всех имеющихся запасов и демонтировать или приспособить под другие нужды инфраструктуру для производства отравляющих веществ.
Как сообщал УНН, Иран отключили от платежной системы SWIFT.