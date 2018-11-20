Росії не вдалося змінити повноваження Організації із заборони хімічної зброї

“Члени міжнародної Організації з заборони хімічної зброї у вівторок, усупереч перевазі, відкинули спробу російського керівництва підірвати нові повноваження Організації, які дозволяють ОЗХЗ вказувати на першу відповідальність за використання заборонених токсичних боєприпасів в Сирії”, — йдеться в повідомленні видання.

Повний членський склад ОЗХЗ проголосував 99 голосами “за”, та віддав 27 голосів “проти” відносно прийняття розширеного бюджету на 2019 рік, який частково буде фінансувати нові повноваження Організації, та відхилив пропозицію Росії та Ірану, яка була спрямована на блокування цього бюджету.

“Підтримка голосів з’явилась під час напруженого обговорення між Росією та Заходу”, — пояснює видання.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що надання додаткових повноважень ОЗХО перевищило межі свого договору, які були встановленні при заснуванні Конвенції про хімічну зброю 1997 року.

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Нові повноваження “прокурора є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, встановленного рішенням Ради Безпеки ООН та суперечить позиції більшості держав-учасниць Конвенції”, — цитує міністра Лаврова спікер ОЗХЗ.

У свою чергу, Китай, який голосував проти бюджету, закликав припинити “нинішню атмосферу полярності та політизації”.

Додається, що новий голова ОЗХЗ Фернандо Аріас у вівторок взяв підтримку збільшення бюджету на 3,6% (майже до 70 млн євро), з яких 2-2,5 млн євро будуть частково фінансувати нову команду.

Раніше, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір звинуватити Іран у порушенні Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення.