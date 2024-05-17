Долгожданная GTA 6 получила дату выхода
Киев • УНН
Grand Theft Auto VI, долгожданная следующая часть популярной игровой франшизы, выйдет осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X. В ней впервые появится женщина-протагонист, а действие будет разворачиваться в вымышленной версии Майами под названием Вайс-Сити.
Поклонники наконец узнали о дате выхода шестой части франшизы Grand Theft Auto, которую они с нетерпением ждут. Rockstar Games объявила в четверг, что GTA VI выйдет осенью 2025 года, пишет УНН со ссылкой на The Independent.
Детали
Эта новость появилась после того, как материнская компания Rockstar Take-Two Interactive сообщила о финансовых убытках объемом 2,9 миллиарда долларов за последний финансовый квартал.
Компания также сообщила, что с момента выпуска в 2013 году было продано 200 миллионов копий GTA V, что сделало ее вторым среди бестселлеров всех времен после Minecraft, которой продано более 300 миллионов копий.
Rockstar была вынуждена выпустить трейлер GTA VI досрочно, 5 декабря, после того, как в сеть просочилось видео, действие которого происходит в вымышленной версии Майами, известной как Вайс-Сити (Vice City), и звучит песня Тома Петти Love is a Long Road. Видео собрало более 93 миллионов просмотров за первые 24 часа на YouTube, побив рекорды просмотров.
Реакция на трейлер была исключительно положительной: фанаты хвалили графику игры и очевидное решение сосредоточиться на главной героине-женщине - впервые в истории франшизы.
В сентябре 2022 года хакер слил в сеть 90 видеороликов и скриншотов GTA 6. Отснятый материал и скриншоты были описаны как ранняя разработка, но это почти подтвердило, что действие игры будет происходить в Вайс-Сити.
Хотя ожидается, что GTA VI расскажет оригинальную историю, ее действие будет происходить в расширенной версии локации, ранее представленной в Grand Theft Auto: Vice City 2002 года.
Пользователи Reddit уже макетировали карты Вайс-Сити на основе утечки.
Как и GTA V, в последней игре будет больше одного главного героя. Большинство трейлера показало латиноамериканку по имени Люсия и мужчину по имени Джейсон.
По слухам, последняя игра основана на реальных преступниках Бонни и Клайде, по словам человека, знакомого с разработкой игры.
Сообщается, что нью-йоркский актер Грегори Коннорс сыграет Джейсона в GTA 6. Хотя кастинг официально не подтвержден, в недавнем обновлении резюме Коннорс указал "ведущую" роль в игре Rockstar 2025 года.
GTA VI будет доступна на PS5 и Xbox Series X осенью 2025 года.
Дополнение
Франшиза Grand Theft Auto - одна из самых признанных критиками и популярных игровых франшиз, причем несколько последних игр часто входят в число лучших когда-либо созданных видеоигр.
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