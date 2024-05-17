Довгоочікувана GTA 6 отримала дату виходу

Шанувальники нарешті довідалися про дату виходу шостої частини франшизи Grand Theft Auto, на яку вони з нетерпінням чекають. Rockstar Games оголосила у четвер, що GTA VI вийде восени 2025 року, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Ця новина з'явилася після того, як материнська компанія Rockstar Take-Two Interactive повідомила про фінансові збитки обсягом 2,9 мільярда доларів за останній фінансовий квартал.

Компанія також повідомила, що з моменту випуску у 2013 році було продано 200 мільйонів копій GTA V, що зробило її другим серед бестселерів усіх часів після Minecraft, якої продано понад 300 мільйонів копій.

Rockstar була змушена випустити трейлер GTA VI достроково, 5 грудня, після того, як до мережі просочилося відео, дія якого відбувається у вигаданій версії Маямі, відомої як Вайс-Сіті (Vice City), і звучить пісня Тома Петті Love is a Long Road. Відео зібрало понад 93 мільйони переглядів за перші 24 години на YouTube, побивши рекорди переглядів.

Реакція на трейлер була виключно позитивною: фанати хвалили графіку гри та очевидне рішення зосередитись на головній героїні-жінці – вперше в історії франшизи.

У вересні 2022 року хакер злив у мережу 90 відеороликів та скріншотів GTA 6. Відзнятий матеріал та скріншоти були описані як рання розробка, але це майже підтвердило, що дія гри відбуватиметься у Вайс-Сіті.

Хоча очікується, що GTA VI розповість оригінальну історію, її дія буде відбуватися в розширеній версії локації, раніше представленої в Grand Theft Auto: Vice City 2002 року.

Користувачі Reddit вже макетували карти Вайс-Сіті на основі витоку.

Як і GTA V, в останній грі буде більше одного головного героя. Більшість трейлера показало латиноамериканку на ім'я Люсія і чоловіка на ім'я Джейсон.

За чутками, остання гра заснована на реальних злочинцях Бонні та Клайді, за словами людини, знайомої з розробкою гри.

Повідомляється, що нью-йоркський актор Грегорі Коннорс зіграє Джейсона у GTA 6. Хоча кастинг офіційно не підтверджений, у нещодавньому оновленні резюме Коннорс вказав "провідну" роль у грі Rockstar 2025 року.

GTA VI буде доступна на PS5 та Xbox Series X восени 2025 року.

Доповнення

Франшиза Grand Theft Auto - одна з найбільш визнаних критиками і популярних ігрових франшиз, причому кілька останніх ігор часто входять до кращих коли-небудь створених відеоігор.