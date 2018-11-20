Минюст вернул Мамаю право подписи мэра Полтавы

Согласно выписке из госреестра, Александр Мамай фактически снова стал мэром, но с ограничениями, которые связаны, вероятно, с решением Печерского районного суда Киева от 18 октября 2018 года. Тогда судья Галина Матийчук рассмотрела ходатайство, согласованное прокурором Генпрокуратуры Украины, о наложении ареста на имущество в уголовном производстве от 19 сентября 2018 года.

В обосновании ходатайства указано, что “в целях воспрепятствования возможности принятия незаконных решений относительно Полтавского городского совета, дальнейшей смены руководства Полтавского городского совета, внесение изменений в учредительные документы указанного органа местного самоуправления ...”, возникла необходимость на время досудебного расследования наложить арест на корпоративные права Полтавского горсовета.

Суд принял наложения ареста на корпоративные права Полтавского городского совета, а именно: запретить государственному регистратору вносить изменения, связанные с изменением руководителя (подписанта), изменением адреса, и других возможных действий, которые могут привести к потере и растрате имущества органа местного самоуправления.