Минюст вернул Мамаю право подписи мэра Полтавы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105271 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111101 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148123 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143152 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135820 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127913 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170183 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118063 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Минюст вернул Мамаю право подписи мэра Полтавы

Минюст вернул Мамаю право подписи мэра Полтавы

Киев  •  УНН

 • 7912 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министерство юстиции Украины вернуло Мамаю право подписи мэра Полтавы. Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, по состоянию на 20 ноября 2018 года, информирует УНН со ссылкой на газету “Сегодня”.

Согласно выписке из госреестра, Александр Мамай фактически снова стал мэром, но с ограничениями, которые связаны, вероятно, с решением Печерского районного суда Киева от 18 октября 2018 года. Тогда судья Галина Матийчук рассмотрела ходатайство, согласованное прокурором Генпрокуратуры Украины, о наложении ареста на имущество в уголовном производстве от 19 сентября 2018 года.

В обосновании ходатайства указано, что “в целях воспрепятствования возможности принятия незаконных решений относительно Полтавского городского совета, дальнейшей смены руководства Полтавского городского совета, внесение изменений в учредительные документы указанного органа местного самоуправления ...”, возникла необходимость на время досудебного расследования наложить арест на корпоративные права Полтавского горсовета.

Суд принял наложения ареста на корпоративные права Полтавского городского совета, а именно: запретить государственному регистратору вносить изменения, связанные с изменением руководителя (подписанта), изменением адреса, и других возможных действий, которые могут привести к потере и растрате имущества органа местного самоуправления.

Украинские Национальные Новости

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