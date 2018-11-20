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Мін’юст повернув Мамаю право підпису міського голови Полтави

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Міністерство юстиції України повернуло Мамаю право підпису міського голови Полтави. Про це свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 20 листопада 2018 року, інформує УНН із посиланням на газету “Сегодня”.

Згідно з витягом з держреєстру, Олександр Мамай фактично знову став міським головою, але з обмеженнями, які пов’язані, ймовірно, із рішенням Печерського районного суду Києва від 18 жовтня 2018 року. Тоді суддя Галина Матійчук розглянула клопотання, погоджене прокурором Генпрокуратури України, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні від 19 вересня 2018 року.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що “з метою перешкоджання можливості прийняття незаконних рішень стосовно Полтавської міської ради, подальшої зміни керівництва Полтавської міської ради, внесення змін до установчих документів вказаного органу місцевого самоврядування...”, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на корпоративні права Полтавської міськради.

Суд ухвалив накладання арешту на корпоративні права Полтавської міської ради, а саме: заборонити державному реєстратору вносити зміни пов’язані з зміною керівника (підписанта), зміною адреси, та інших можливих дій, які можуть призвести до втрати та розтрати майна органу місцевого самоврядування.

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