Этим тряпкам не место на украинской земле: активисты на оккупированных территориях сожгли флаги рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Активисты на оккупированных территориях с огоньком "отметили" день флага рф, сжегши несколько российских флагов, передает УНН со ссылкой на движение "Желтая лента".
Цитата
“Активисты движения „Желтая Лента“ в Мелитополе, Бердянске, Луганске и Донецке празднуют этот день, сожгли несколько флагов оккупантов. Этим тряпкам не место на украинской земле”, — говорится в сообщении.
Ранее
Активистам партизанского движения “Желтая Лента” удалось наладить бесперебойную печать плакатов в временно оккупированном Геническе Херсонской области.
О движении
“Желтая лента” — движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле 2022 года после российского военного вторжения. Целью движения является информационное сопротивление российским оккупантам.
25 апреля на канале в телеграмме координаторы движения призвали жителей цеплять флаги Украины и желтые ленты на улицах и в людных местах. В тот же день в временно оккупированном Херсоне появились желтые ленты.