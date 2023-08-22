Этим тряпкам не место на украинской земле: активисты на оккупированных территориях сожгли флаги рф

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“Активисты движения „Желтая Лента“ в Мелитополе, Бердянске, Луганске и Донецке празднуют этот день, сожгли несколько флагов оккупантов. Этим тряпкам не место на украинской земле”, — говорится в сообщении.

Ранее

Активистам партизанского движения “Желтая Лента” удалось наладить бесперебойную печать плакатов в временно оккупированном Геническе Херсонской области.

О движении

“Желтая лента” — движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле 2022 года после российского военного вторжения. Целью движения является информационное сопротивление российским оккупантам.

25 апреля на канале в телеграмме координаторы движения призвали жителей цеплять флаги Украины и желтые ленты на улицах и в людных местах. В тот же день в временно оккупированном Херсоне появились желтые ленты.