Цим ганчіркам не місце на українській землі: активісти на окупованих територіях спалили прапори рф
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Активісти на окупованих територіях із вогником "відзначили" день прапору рф, спаливши декілька російських стягів, передає УНН із посиланням на рух "Жовта стрічка".
Цитата
“Активісти руху „Жовта Стрічка“ у Мелітополі, Бердянську, Луганську та Донецьку святкують цей день спаливши декілька прапорів окупантів. Цим ганчіркам не місце на українській землі”, — йдеться у повідомленні.
Раніше
Активістам партизанського руху “Жовта Стрічка” вдалося налагодити безперебійний друк плакатів в тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.
Про рух
“Жовта стрічка” — рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення. Метою руху є інформаційний опір російським окупантам.
25 квітня на каналі у телеграмі координатори руху закликали жителів чіпляти прапори України та жовті стрічки на вулицях і в людних місцях. Того ж дня у тимчасово окупованому Херсоні з’явилися жовті стрічки.