Цим ганчіркам не місце на українській землі: активісти на окупованих територіях спалили прапори рф

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“Активісти руху „Жовта Стрічка“ у Мелітополі, Бердянську, Луганську та Донецьку святкують цей день спаливши декілька прапорів окупантів. Цим ганчіркам не місце на українській землі”, — йдеться у повідомленні.

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Активістам партизанського руху “Жовта Стрічка” вдалося налагодити безперебійний друк плакатів в тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.

Про рух

“Жовта стрічка” — рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення. Метою руху є інформаційний опір російським окупантам.

25 квітня на каналі у телеграмі координатори руху закликали жителів чіпляти прапори України та жовті стрічки на вулицях і в людних місцях. Того ж дня у тимчасово окупованому Херсоні з’явилися жовті стрічки.