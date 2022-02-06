Циклон “Батсирай”: на Мадагаскаре эвакуировали почти 50 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На Мадагаскаре в результате непогоды погибли по меньшей мере 6 человек, около 48 тысяч человек эвакуированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France24.
Детали
Из-за ливней и сильного ветра, местным пришлось защищать собственные крыши гофрированным железом. Сейчас точное количество жертв неизвестно, однако сообщают о по меньшей мере шести погибших.
В воскресенье вечером Национальная метеорологическая служба заявила о том, что циклон начал ослабевать.
Дополнение
Мадагаскар все еще не оправился от тропического циклона “Ана”, который обрушился на островную страну в Индийском океане 22 января, в результате чего по меньшей мере 55 человек погибли в результате оползней и обрушенных зданий, а также вызвал широкомасштабные наводнения.
После разрушения Мадагаскара, “Ана” двинулась на запад, достигнув берега в Мозамбике и продолжив движение вглубь страны, в Малави. Всего погибло 88 человек, в том числе на Мадагаскаре.
Напомним
Ранее сообщалось о по меньшей мере трех погибших людях в результате разрушительного циклона “Батсирай” на Мадагаскаре.