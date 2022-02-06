Щонайменше троє людей загинули внаслідок руйнівного циклону "Батсірай" на Мадагаскарі

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Три людини загинули на південному сході Мадагаскару в неділю після того, як циклон "Батсірай" обрушився на сушу, залишивши за собою слід руйнувань, включаючи будівлі, відключення електроенергії і повені. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.