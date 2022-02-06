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Щонайменше троє людей загинули внаслідок руйнівного циклону "Батсірай" на Мадагаскарі

Щонайменше троє людей загинули внаслідок руйнівного циклону "Батсірай" на Мадагаскарі

Київ • УНН

 • 21378 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Три людини загинули на південному сході Мадагаскару в неділю після того, як циклон "Батсірай" обрушився на сушу, залишивши за собою слід руйнувань, включаючи будівлі, відключення електроенергії і повені. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Деталі

Одне із сильно постраждалих міст - Носі Варіка на узбережжі, де більша частина будівель була зруйнована, а місто було відрізане від околиць через повінь.

"Батсірай" приніс в Мадагаскар проливні дощі та вітер, швидкістю 165 кілометрів на годину.

Державне радіо Мадагаскару повідомило, що в місті Амбалавао, приблизно за 460 км на південь від столиці Антананаріву, загинули троє людей, коли їхній будинок впав під час урагану, який охопив цей район.

В іншому місці в центральному Мадагаскарі, в районі Верхньої Матсіатра, в неділю жителі села згрібали бруд з дороги, щоб усунути збитки від зсуву, спричиненого "Батсірай".

Збитки від штормової погоди погіршують руйнування, спричинені іншим циклоном "Ана", який обрушився на острів лише два тижні тому.

Доповнення

Мадагаскар все ще не оговтався від тропічного циклону "Ана", який обрушився на острівну країну в Індійському океані 22 січня, внаслідок чого щонайменше 55 людей загинули внаслідок зсувів та обвалених будівель, а також викликав широкомасштабні повені.

Після руйнування Мадагаскару, "Ана" рушила на захід, досягнувши берега в Мозамбіку і продовживши рух углиб країни, в Малаві. Загалом загинуло 88 людей, зокрема на Мадагаскарі.

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