Потужний тропічний циклон обрушиться на Мадагаскар у суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Мадагаскар привів у режим підвищеної готовності шість регіонів. За прогнозами, тропічний циклон "Батсірай" обрушиться на східне узбережжя острова в Індійському океані в суботу з інтенсивними вітрами зі швидкістю 195 кілометрів на годину. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.
Деталі
Мешканці всього острова запасаються продуктами та максимально захищають свої будинки до того, як вдарить шторм.
За словами чиновників, близько 4,4 мільйона з 28 мільйонів населення Мадагаскару перебувають у зоні ризику, причому майже 600 000, як очікується, постраждають безпосередньо, а понад 150 000, ймовірно, будуть переміщені. Команди уряду та Червоного Хреста готуються до надзвичайної ситуації.
Команди Червоного Хреста також співпрацюють з урядом над створенням безпечних приміщень для людей, переміщених через шторм.
"Батсірай" (що на мові Шона означає "допомога") уже облетів острови Маврикій і Реюньон, убивши принаймні одну людину на Маврикії та спричинивши масові відключення електроенергії. Він набрав швидкість і, як очікується, рухатиметься зі сходу на захід через центр Мадагаскару.
Доповнення
Новий циклон з’явився лише через кілька тижнів після того, як Мадагаскар сильно постраждав від циклону "Ана" та сильних дощів, які спричинили 55 смертей і залишили 131 000 людей без даху над головою. Близько 15 000 людей ще не змогли повернутися до своїх домівок.
На східному узбережжі Мадагаскару, четвертого за величиною острова в світі, вже спостерігається хмарна, вітряна погода, в міру наближення циклону.
У столиці Антананаріву багато низинних районів, які були затоплені в січні, очікують відновлення затоплення від нового циклону.