Потужний тропічний циклон обрушиться на Мадагаскар у суботу

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 53762 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 87847 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 97596 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 125507 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 132741 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 115242 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 133604 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167650 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179367 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215592 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 206048 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 279150 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 73612 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 50758 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 69140 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 279150 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 206048 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 302997 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 421605 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 672871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 19059 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 69140 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102282 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139528 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164223 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Потужний тропічний циклон обрушиться на Мадагаскар у суботу

Потужний тропічний циклон обрушиться на Мадагаскар у суботу

Київ • УНН

 • 41457 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Мадагаскар привів у режим підвищеної готовності шість регіонів. За прогнозами, тропічний циклон "Батсірай" обрушиться на східне узбережжя острова в Індійському океані в суботу з інтенсивними вітрами зі швидкістю 195 кілометрів на годину. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.

Деталі

Мешканці всього острова запасаються продуктами та максимально захищають свої будинки до того, як вдарить шторм.

За словами чиновників, близько 4,4 мільйона з 28 мільйонів населення Мадагаскару перебувають у зоні ризику, причому майже 600 000, як очікується, постраждають безпосередньо, а понад 150 000, ймовірно, будуть переміщені. Команди уряду та Червоного Хреста готуються до надзвичайної ситуації.

Команди Червоного Хреста також співпрацюють з урядом над створенням безпечних приміщень для людей, переміщених через шторм.

"Батсірай" (що на мові Шона означає "допомога") уже облетів острови Маврикій і Реюньон, убивши принаймні одну людину на Маврикії та спричинивши масові відключення електроенергії. Він набрав швидкість і, як очікується, рухатиметься зі сходу на захід через центр Мадагаскару.

Доповнення

Новий циклон з’явився лише через кілька тижнів після того, як Мадагаскар сильно постраждав від циклону "Ана" та сильних дощів, які спричинили 55 смертей і залишили 131 000 людей без даху над головою. Близько 15 000 людей ще не змогли повернутися до своїх домівок.

На східному узбережжі Мадагаскару, четвертого за величиною острова в світі, вже спостерігається хмарна, вітряна погода, в міру наближення циклону.

У столиці Антананаріву багато низинних районів, які були затоплені в січні, очікують відновлення затоплення від нового циклону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83