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Мощный тропический циклон обрушится на Мадагаскар в субботу

Мощный тропический циклон обрушится на Мадагаскар в субботу

Киев • УНН

 • 41456 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Мадагаскар привел в режим повышенной готовности шесть регионов. По прогнозам, тропический циклон "Батсирай" обрушится на восточное побережье острова в Индийском океане в субботу с интенсивными ветрами со скоростью 195 километров в час. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

Жители всего острова запасаются продуктами и максимально защищают свои дома до того, как ударит шторм.

По словам чиновников, около 4,4 миллиона из 28 миллионов населения Мадагаскара находятся в зоне риска, причем почти 600 000, как ожидается, пострадают непосредственно, а свыше 150 000, вероятно, будут перемещены. Команды правительства и Красного Креста готовятся к чрезвычайной ситуации.

Команды Красного Креста также сотрудничают с правительством над созданием безопасных помещений для людей, перемещенных из-за шторма.

"Батсирай" (что на языке Шона означает "помощь") уже облетел острова Маврикий и Реюньон, убив по крайней мере одного человека на Маврикии и вызвав массовые отключения электроэнергии. Он набрал скорость и, как ожидается, будет двигаться с востока на запад через центр Мадагаскара.

Дополнение

Новый циклон появился лишь через несколько недель после того, как Мадагаскар сильно пострадал от циклона "Ана" и сильных дождей, которые привели к 55 смертям и оставили 131 000 людей без крыши над головой. Около 15 000 человек еще не смогли вернуться в свои дома.

На восточном побережье Мадагаскара, четвертого по величине острова в мире, уже наблюдается облачная, ветреная погода, по мере приближения циклона.

В столице Антананариву многие низинные районы, которые были затоплены в январе, ожидают возобновления затопления от нового циклона.

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