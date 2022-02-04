Мощный тропический циклон обрушится на Мадагаскар в субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Мадагаскар привел в режим повышенной готовности шесть регионов. По прогнозам, тропический циклон "Батсирай" обрушится на восточное побережье острова в Индийском океане в субботу с интенсивными ветрами со скоростью 195 километров в час. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.
Детали
Жители всего острова запасаются продуктами и максимально защищают свои дома до того, как ударит шторм.
По словам чиновников, около 4,4 миллиона из 28 миллионов населения Мадагаскара находятся в зоне риска, причем почти 600 000, как ожидается, пострадают непосредственно, а свыше 150 000, вероятно, будут перемещены. Команды правительства и Красного Креста готовятся к чрезвычайной ситуации.
Команды Красного Креста также сотрудничают с правительством над созданием безопасных помещений для людей, перемещенных из-за шторма.
"Батсирай" (что на языке Шона означает "помощь") уже облетел острова Маврикий и Реюньон, убив по крайней мере одного человека на Маврикии и вызвав массовые отключения электроэнергии. Он набрал скорость и, как ожидается, будет двигаться с востока на запад через центр Мадагаскара.
Дополнение
Новый циклон появился лишь через несколько недель после того, как Мадагаскар сильно пострадал от циклона "Ана" и сильных дождей, которые привели к 55 смертям и оставили 131 000 людей без крыши над головой. Около 15 000 человек еще не смогли вернуться в свои дома.
На восточном побережье Мадагаскара, четвертого по величине острова в мире, уже наблюдается облачная, ветреная погода, по мере приближения циклона.
В столице Антананариву многие низинные районы, которые были затоплены в январе, ожидают возобновления затопления от нового циклона.