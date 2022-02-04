Мощный тропический циклон обрушится на Мадагаскар в субботу

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Мадагаскар привел в режим повышенной готовности шесть регионов. По прогнозам, тропический циклон "Батсирай" обрушится на восточное побережье острова в Индийском океане в субботу с интенсивными ветрами со скоростью 195 километров в час. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.