По меньшей мере три человека погибли в результате разрушительного циклона "Батсирай" на Мадагаскаре

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Три человека погибли на юго-востоке Мадагаскара в воскресенье после того, как циклон "Батсирай" обрушился на сушу, оставив за собой след разрушений, включая здания, отключение электроэнергии и наводнения. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.