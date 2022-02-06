По меньшей мере три человека погибли в результате разрушительного циклона "Батсирай" на Мадагаскаре
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Три человека погибли на юго-востоке Мадагаскара в воскресенье после того, как циклон "Батсирай" обрушился на сушу, оставив за собой след разрушений, включая здания, отключение электроэнергии и наводнения. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.
Детали
Одно из сильно пострадавших городов - Носи Варика на побережье, где большая часть зданий была разрушена, а город был отрезан от окрестностей из-за наводнения.
"Батсирай" принес в Мадагаскар проливные дожди и ветер, скоростью 165 километров в час.
Государственное радио Мадагаскара сообщило, что в городе Амбалавао, примерно в 460 км к югу от столицы Антананариву, погибли трое людей, когда их дом упал во время урагана, который обрушился на этот район.
В другом месте в центральном Мадагаскаре, в районе Верхней Матсиатры, в воскресенье жители деревни сгребали грязь с дороги, чтобы устранить ущерб от оползня, вызванного "Батсирай".
Убытки от штормовой погоды ухудшают разрушения, вызванные другим циклоном "Ана", который обрушился на остров лишь две недели назад.
Дополнение
Мадагаскар все еще не оправился от тропического циклона "Ана", который обрушился на островную страну в Индийском океане 22 января, в результате чего по меньшей мере 55 человек погибли в результате оползней и обрушенных зданий, а также вызвал широкомасштабные наводнения.
После разрушения Мадагаскара "Ана" двинулась на запад, достигнув берега в Мозамбике и продолжив движение вглубь страны, в Малави. Всего погибло 88 человек, в том числе на Мадагаскаре.