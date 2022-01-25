Тропічний шторм "Ана" забрав життя щонайменше чотирьох людей в Африці, близько 100 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Тропічний шторм "Ана" забрав життя щонайменше чотирьох людей у Мозамбіку та Малаві після того, як обрушився на берег африканського континенту, викликавши зливи та сильний вітер. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Національний інститут управління та зниження ризику лих Мозамбіку повідомив, що троє людей загинули та 66 отримали поранення, 546 будинків були частково зруйновані, а ще 115 повністю зруйновані.
Департамент боротьби зі стихійними лихами Малаві повідомив, що одна людина загинула і 30 отримали поранення, а переміщені сім'ї шукають притулку від повені в церквах та школах.
Зливи та повені в сільськогосподарський сезон можуть призвести до втрати врожаю, що призведе до значного зростання цін на продукти харчування.
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Експерти кажуть, що шторми посилилися у міру того, як вода нагрівалася через зміну клімату, а підвищення рівня моря зробило вразливими низовинні прибережні райони.
В останні роки Мозамбік та інші країни півдня Африки неодноразово зазнавали сильних штормів та циклонів, які зруйнували інфраструктуру та викликали вимушене переселення великої кількості людей.
У 2019 році циклон "Ідай" і смертоносні паводки, що послідували за ним, забрали життя більше 1000 людей у Мозамбіку, Малаві та Зімбабве.