Тропический шторм "Ана" унес жизни по меньшей мере четырех человек в Африке, около 100 получили ранения

КИЕВ. 25 января. УНН. Тропический шторм "Ана" унес жизни по меньшей мере четырех человек в Мозамбике и Малави после того, как обрушился на берег африканского континента, вызвав ливни и сильный ветер. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.