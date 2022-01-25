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Тропический шторм "Ана" унес жизни по меньшей мере четырех человек в Африке, около 100 получили ранения

Тропический шторм "Ана" унес жизни по меньшей мере четырех человек в Африке, около 100 получили ранения

Киев • УНН

 • 33282 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Тропический шторм "Ана" унес жизни по меньшей мере четырех человек в Мозамбике и Малави после того, как обрушился на берег африканского континента, вызвав ливни и сильный ветер. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Национальный институт управления и снижения риска бедствий Мозамбика сообщил, что трое человек погибли и 66 получили ранения, 546 домов были частично разрушены, а еще 115 полностью разрушены.

Департамент борьбы со стихийными бедствиями Малави сообщил, что один человек погиб и 30 получили ранения, а перемещенные семьи ищут убежища от наводнения в церквях и школах.

Ливни и наводнения в сельскохозяйственный сезон могут привести к потере урожая, что приведет к значительному росту цен на продукты питания.

Добавим

Эксперты говорят, что штормы усилились по мере того, как вода нагревалась из-за изменения климата, а повышение уровня моря сделало уязвимыми низинные прибрежные районы.

В последние годы Мозамбик и другие страны юга Африки неоднократно подвергались сильным штормам и циклонам, которые разрушили инфраструктуру и вызвали вынужденное переселение большого количества людей.

В 2019 году циклон "Идай" и последовавшие за ним смертоносные паводки унесли жизни более 1000 человек в Мозамбике, Малави и Зимбабве.

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