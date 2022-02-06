Циклон “Батсірай”: на Мадагаскарі евакуювали майже 50 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Мадагаскарі внаслідок негоди загинули щонайменше 6 осіб, близько 48 тисяч людей евакуйовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на France24.
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Через зливи та сильний вітер, місцевим довелося захищати власні дахи гофрованим залізом. Наразі точна кількість жертв невідома, однак повідомляють про щонайменше шістьох загиблих.
У неділю ввечері Національна метеорологічна служба заявила про те, що циклон почав слабшати.
Доповнення
Мадагаскар все ще не оговтався від тропічного циклону “Ана”, який обрушився на острівну країну в Індійському океані 22 січня, внаслідок чого щонайменше 55 людей загинули внаслідок зсувів та обвалених будівель, а також викликав широкомасштабні повені.
Після руйнування Мадагаскару, “Ана” рушила на захід, досягнувши берега в Мозамбіку і продовживши рух углиб країни, в Малаві. Загалом загинуло 88 людей, зокрема на Мадагаскарі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про щонайменше трьох загиблих людей внаслідок руйнівного циклону “Батсірай” на Мадагаскарі.