Цифровое успокоительное: в Дії теперь можно управлять еБайрактаром

Цитата

“Для тех, кто просил управления Байрактром через Дію. Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустили для вас "цифровое успокоительное", - написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Детали

Игру можно найти в разделе “Услуги”, она позволяет попробовать себя в качестве оператора дрона и отправлять оккупантов “вслед за российским кораблем” с помощью знаменитого турецкого беспилотника.

Ранее

Как писал УНН, в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали в честь турецкого беспилотника "Байрактар".