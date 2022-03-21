Цифровое успокоительное: в Дії теперь можно управлять еБайрактаром

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19:03 • 63263 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 112295 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 108875 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 103791 просмотра

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В мобильном приложении “Дія” появилась новая услуга - игра, позволяющая попробовать себя в управлении беспилотным летательным аппаратом, пишет УНН.

Цитата

“Для тех, кто просил управления Байрактром через Дію. Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустили для вас "цифровое успокоительное", - написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Детали

Игру можно найти в разделе “Услуги”, она позволяет попробовать себя в качестве оператора дрона и отправлять оккупантов “вслед за российским кораблем” с помощью знаменитого турецкого беспилотника.

Ранее

Как писал УНН, в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали в честь турецкого беспилотника "Байрактар".

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