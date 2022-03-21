Цифровое успокоительное: в Дії теперь можно управлять еБайрактаром
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В мобильном приложении “Дія” появилась новая услуга - игра, позволяющая попробовать себя в управлении беспилотным летательным аппаратом, пишет УНН.
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“Для тех, кто просил управления Байрактром через Дію. Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустили для вас "цифровое успокоительное", - написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Детали
Игру можно найти в разделе “Услуги”, она позволяет попробовать себя в качестве оператора дрона и отправлять оккупантов “вслед за российским кораблем” с помощью знаменитого турецкого беспилотника.
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Как писал УНН, в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали в честь турецкого беспилотника "Байрактар".