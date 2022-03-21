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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49983 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 98953 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 134486 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 185764 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 181702 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 176815 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 151962 перегляди

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Цифрове заспокійливе: у Дії тепер можна керувати єБайрактаром

Цифрове заспокійливе: у Дії тепер можна керувати єБайрактаром

Київ • УНН

 • 261138 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У мобільному застосунку “Дія” з’явилась нова послуга – гра, що дозволяє спробувати себе в управлінні безпілотним літальним апаратом, пише УНН.

Цитата

“Для тих, хто просив управління Байрактром через Дію. Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Деталі

Гру можна знайти у розділі “Послуги”, вона дозволяє спробувати себе у якості оператора дрону та відправляти окупантів “вслід за російським кораблем” за допомогою знаменитого турецького безпілотника.

Раніше

Як писав УНН, у Київському зоопарку народився лемур, якого назвали на честь турецького безпілотника "Байрактар".

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