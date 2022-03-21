Цифрове заспокійливе: у Дії тепер можна керувати єБайрактаром
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У мобільному застосунку “Дія” з’явилась нова послуга – гра, що дозволяє спробувати себе в управлінні безпілотним літальним апаратом, пише УНН.
Цитата
“Для тих, хто просив управління Байрактром через Дію. Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
Деталі
Гру можна знайти у розділі “Послуги”, вона дозволяє спробувати себе у якості оператора дрону та відправляти окупантів “вслід за російським кораблем” за допомогою знаменитого турецького безпілотника.
Раніше
Як писав УНН, у Київському зоопарку народився лемур, якого назвали на честь турецького безпілотника "Байрактар".