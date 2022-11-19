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"Цифра взята с потолка": что не так с исследованием Длигача по блокированию налоговых деклараций

"Цифра взята с потолка": что не так с исследованием Длигача по блокированию налоговых деклараций

Киев • УНН

 • 978673 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач опубликовал результаты исследования, согласно которым якобы 50% предприятий за три дня в ноябре сталкивались с блокированием налоговых накладных. Однако, по официальной статистике, в ноябре было заблокировано только 1,63% от поданных налоговых накладных и расчетных корректировок (НН/РК), передает УНН.

Детали

По официальной статистике, в ноябре всего заблокировано, что составляет 1,63% НН/РК от общего количества и 3,85% от зарегистрированной суммы НДС. За 10 месяцев текущего года – 0,93% и 1,86% соответственно.

Длигач же приводит данные, что в течение 9-13 ноября 32,6% предпринимателей сталкивались с блокировкой накладных, а с 14-17 ноября – 50,4%.

В своем посту и комментариях к нему Андрей Длигач, опираясь на опубликованные результаты исследования, обвиняет власти, в частности, налоговый Комитет Верховной Рады, в том, что он таким образом оказывает давление на бизнес.

Однако экономист Александр Охрименко в комментарии УНН отмечает, что блокирование накладных скорее связано с более жесткой политикой по борьбе с налоговыми махинациями, и бизнесу, который ведет дела честно, не стоит переживать.

Цитата

“В начале – когда началась война налоговая действительно “закрыла глаза” на “схематоз” по НДС. Понимая, что война и так сложно. Но прошло время, и было принято решение, что все – лафа закончилась, и надо платить. Поэтому на сегодняшний день действительно налоговая начала очень жесткого проверять. Что она делает – у нее есть база сомнительных этих всяких “схематозов”, как только ваша компания каким-то образом была замечена в этих операциях – сразу, и остановили. И это останавливает не физическое лицо, а компьютер. Поэтому для всех желающих помыть деньги и нарушать закон – они должны запомнить – нельзя. Если работаешь “по-белому”, никто на тебя не давит”, - рассказал Охрименко.

Добавим

Следует отметить, что Длигач опирается на исследование, проведенное при участии Advanter Group, основателем которого является он сам. В нем приняло участие 507 респондентов. К тому же он приводит данные только через несколько дней ноября, что не показывает картину в целом. Александр Охрименко, комментируя результаты этого исследования, отметил: “Цифра (50% блокировок, – ред.) взята с потолка”.

Напомним

Ранее Длигач был одним из инициаторов письма к Президенту об увольнении главы налогового Комитета ВР Даниила Гетманцева. Обращение получило широкую огласку в СМИ, в том числе из-за того, что к письму якобы присоединилось более 17 тысяч человек, в том числе представители крупного бизнеса. Вместе с тем ряд известных компаний открестились от этого письма, отметив, что подписанты либо вообще у них не работают, либо выражают исключительно собственное мнение.

Вместе с тем, журналисты обнаружили среди подписавшихся ряд несуществующих компаний. В частности, заметили, что названия многих компаний написаны с ошибками или вообще не указаны. 

Украинские Национальные Новости

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