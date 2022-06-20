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Бізнес не проти Гетманцева: великі українські компанії відхрестилися від відкритого листа Президенту

Бізнес не проти Гетманцева: великі українські компанії відхрестилися від відкритого листа Президенту

Київ • УНН

 • 347857 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Низка великих українських компаній відхрестилася від звернення до Президента Володимира Зеленського щодо відставки голови податкового Комітета ВР, секретаря Нацради Відновлення Данила Гетманцева. З десяток підприємств розповіли УНН, що не розділяють позицію своїх працівників, які підписалися під відкритим листом.

Деталі

Сам лист з'явився у травні. Серед його підписантів - низка відомих українських компаній, серед яких CEO Club Ukraine (Cергій Гайдачук), Meest Group (Ростислав Кисіль), “Нова Пошта” (В’ячеслав Клімов), Mozgi Group (Ірина Горова), Шериф (Дмитро Стрижов), Board (Андрій Длігач) та інші.

Звернення набуло широкого розголосу у ЗМІ, зокрема через те, що до листа нібито приєдналося понад 17 тисяч осіб. Однак журналісти з'ясували, що у багатьох випадках достеменно невідомо яка саме компанія приєдналася до листа Президенту (назва або прізвище підписанта відсутнє чи записане з помилками). Ба більше - деякі люди, зазначивши що вони нібито працюють у великих відомих компаніях - насправді там не працюють.

Про таке розповіли у ресторані River Grill, "Київмедпрепараті" та компанії PricewaterhouseCoopers (PwC).

А у "Bolt Food", кур'єр яких значиться серед підписантів, зазначили, що курʼєри і водії, які виконують доставки і поїздки в цьому сервісі не є їх співробітниками, а працюють на партнерських засадах. А тому підпис під зверненням відображає лише особисті погляди підписанта.

Інші ж відомі бізнеси “відхрестилися” від підписантів листа.

Так, у компанії "Domino's Pizza" заявили УНН, що не причетні до цього листа. Мовляв, їх кур'єр поставив свій підпис, не узгодивши його з керівництвом. Не знали про підпис свого хормейстера і в Галицькому академічному камерному хорі. Ба більше, там зазначили, що підписант нині знаходиться закордоном і не повідомляв колективу та керівництву про свою позицію.

Відхрестилися від звернення і в банківській сфері. У великих українських банках (ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ та UKRSIBBANK) зазначили, що їх співрпобітники висловили лише свою особисту думку, яка не є позицією компанії. Про таке ж заявили і в державних "Укрпошті", "Запоріжсталі" та Інституті безпеки АЕС НАН України.

Додамо, що серед підписантів значиться і компанія McDonald's, яка з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну закрила мережу своїх закладів на час воєнного стану. Підпис поставив продавець одного з ресторанів Станіслав Лук'янчук (номер 14972). Раніше, пресслужба компанії заявляла, що попри закриття ресторанів, працівники продовжать отримувати заробітні плати.

Редакція УНН надіслала запит до McDonald's щодо того, чи дійсно Лук'янчук є їх співробітником та чи розділяє компанія його позицію, втім відповіді на момент написання матеріалу не отримали.

Звернутися до компаній за роз'ясненням УНН наштовхнуло розслідування групи журналістів, які об'єдналися під гаслом “Кому це вигідно?”. Вони виявили серед підписантів низку неіснуючих компаній. Зокрема, помітили, що назви багатьох компаній написані з помилками або взагалі не вказані.

Окрім того, як виявилося, серед підписантів присутні й доктор філософських наук, студенти, пенсіонери та військовослужбовці, пілоти та касир музею - так звані "бюджетники". Всі вони — проти підвищення податків, хоча зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.

Після виявленого журналісти вирішили перевірити, чи існує бодай якась модерація підписантів, аби уникнути навали так званих "ботів". Для цього - зареєстрували десяток фейкових компаній. Одну з них назвали OCHE, що в перекладі з італійської означає “гуси”. З ними асоціюють Гетманцева після його фрази про гусей. Підпис “компанії” значиться у листі під номером 17429. Таким чином вдалося з’ясувати, що жодної модерації немає. Тому всі боти, серед яких й OCHE, наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посади.

Редакція УНН надіслала запити компаніям, підписи яких значаться у першій 20-ці, з приводу того, чи були вони ознайомлені з технологією приєднання до листа, відсутністю у формі-приєднанні будь-яких контактних даних та інших документів, які б вказували на реальність підписантів. Втім, на момент написання матеріалу відповіді від більшості з них так і не отримали.

Один з підписантів, засновник компанії Board Андрій Длігач, в особистому спілкуванні з кореспондентом УНН назвав ідіотами журналістів, які вирішили перевірити реальність підписів.

Додамо, що В'ячеслав Кравець зазначив, що даний лист-звернення взагалі не можна вважати об'єктивним. За його словами, збір підписів через Google-форму, як відбувалося у цьому випадку, не дозволяє ідентифікувати реальність підписантів та голосування в цілому.

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