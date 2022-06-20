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Бизнес не против Гетманцева: крупные украинские компании открестились от открытого письма Президенту

Бизнес не против Гетманцева: крупные украинские компании открестились от открытого письма Президенту

Киев • УНН

 • 347854 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Ряд крупных украинских компаний открестился от обращения к Президенту Владимиру Зеленскому об отставке главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Данила Гетманцева. С десяток предприятий рассказали УНН, что не разделяют позицию своих работников, подписавшихся под открытым письмом.

Детали

Само письмо появилось в мае. Среди его подписантов – ряд известных украинских компаний, среди которых CEO Club Ukraine (Сергей Гайдачук), Meest Group (Ростислав Кисиль), “Новая Почта” (Вячеслав Климов), Mozgi Group (Ирина Горова), Шериф (Дмитрий Стрижов), Board (Андрей Длигач) и другие.

Обращение получило широкую огласку в СМИ, в том числе из-за того, что к письму якобы присоединилось более 17 тысяч человек. Однако журналисты выяснили, что во многих случаях неизвестно какая именно компания присоединилась к письму Президенту (название или фамилия подписанта отсутствует или записано с ошибками). Более того, некоторые люди, отметив, что они якобы работают в крупных известных компаниях, на самом деле там не работают.

Об этом рассказали в ресторане River Grill, "Киевмедпрепарате" и компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

А в "Bolt Food", курьер которых числится среди подписантов, отметили, что курьеры и водители, выполняющие доставки и поездки в этом сервисе не являются их сотрудниками, а работают на партнерских началах. Поэтому подпись под обращением отражает только личные взгляды подписанта.

Другие же известные бизнесы “открестились” от подписантов письма.

Так, в компании "Domino's Pizza" заявили УНН, что не причастны к этому письму. Мол, их курьер поставил свою подпись, не согласовав ее с руководством. Не знали о подписи своего хормейстера и в Галицком академическом камерном хоре. Более того, там отметили, что подписант сейчас находится за границей и не сообщал коллективу и руководству о своей позиции.

Открестились от обращения и в банковской сфере. В крупных украинских банках (ПриватБанк, Сбербанк, ПУМБ и UKRSIBBANK) отметили, что их сотрудники высказали только свое личное мнение, которое не является позицией компании. О таком же заявили и в государственных "Укрпочте", "Запорожстали" и Институте безопасности АЭС НАН Украины.

Добавим, что среди подписантов числится и компания McDonald's, которая с началом полномасштабного вторжения россии в Украину закрыла сеть своих заведений на время военного положения. Подпись поставил продавец одного из ресторанов Станислав Лукьянчук (номер 14972). Ранее, пресс-служба компании заявляла, что, несмотря на закрытие ресторанов, работники продолжат получать заработные платы.

Редакция УНН направила запрос в McDonald's относительно того, действительно ли Лукьянчук является их сотрудником и разделяет ли компания его позицию, однако ответа на момент написания материала не получили.

Обратиться к компаниям за разъяснением УНН натолкнуло расследование группы журналистов, которые объединились под лозунгом “Кому это выгодно.” Они нашли среди подписантов ряд несуществующих компаний. В частности, заметили, что названия многих компаний написаны с ошибками или вообще не указаны.

Кроме того, как оказалось, среди подписантов присутствуют и доктор философских наук, студенты, пенсионеры и военнослужащие, пилоты и кассир музея – так называемые "бюджетники". Все они против повышения налогов, хотя зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.

После обнаруженного журналисты решили проверить, существует ли какая-нибудь модерация подписантов, чтобы избежать нашествия так называемых "ботов". Для этого – зарегистрировали десяток фейковых компаний. Одну из них назвали OCHE, что в переводе с итальянского означает “гуси”. С ними ассоциируют Гетманцева после его фразы об гусе. Подпись “компании” значится в письме под номером 17429. Таким образом удалось выяснить, что никакой модерации нет. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должности.

Редакция УНН направила запросы компаниям, подписи которых числятся в первой 20-ке, по поводу того, были ли они ознакомлены с технологией присоединения к письму, отсутствием в форме-присоединении каких-либо контактных данных и других документов, указывающих на реальность подписантов. Впрочем, к моменту написания материала ответа от большинства из них так и не получили.

Один из подписантов, основатель компании Board Андрей Длигач, в личном общении с корреспондентом УНН назвал идиотами журналистов, решивших проверить реальность подписей.

Добавим, что юрист Вячеслав Кравец отметил, что данное письмо-обращение вообще нельзя считать объективным. По его словам, сбор подписей через Google форму, как происходило в этом случае, не позволяет идентифицировать реальность подписантов и голосование в целом.

Украинские Национальные Новости

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