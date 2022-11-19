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“Цифра взята зі стелі”: що не так з дослідженням Длігача щодо блокування податкових декларацій

“Цифра взята зі стелі”: що не так з дослідженням Длігача щодо блокування податкових декларацій

Київ • УНН

 • 978674 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач опублікував результати дослідження, згідно з якими нібито 50% підприємств за три дні у листопаді стикалися із блокуванням податкових накладних. Однак, за офіційною статистикою, у листопаді було заблоковано лише 1,63% від поданих податкових накладних та розрахункових коригувань (ПН/РК), передає УНН.

Деталі

За офіційною статистикою, в листопаді всього заблоковано, що складає 1,63 % ПН/РК від загальної кількості та 3,85% від зареєстрованої суми ПДВ. За 10 місяців поточного року - 0,93% та 1,86% відповідно.

Длігач же наводить дані, що протягом 9-13 листопада 32,6% підприємців стикалися із блокуванням накладних, а з 14-17 листопада - 50,4%.

У своєму пості та коментарях до нього Андрій Длігач, опираючись на опубліковані результати дослідження, звинувачує владу, зокрема податковий Комітет Верховної Ради, у тому, що він таким чином чинить тиск на бізнес.

Однак, економіст Олександр Охрименко у коментарі УНН зазначає, що блокування накладних скоріше пов’язано з більш жорсткою політикою щодо боротьби з податковими махінаціями, і бізнесу, який веде справи чесно, не варто переживати.

Цитата

“На початку – коли почалася війна податкова дійсно “закрила очі” на “схематоз” із ПДВ. Розуміючи, що війна, і так складно. Але пройшов час, і було прийнято рішення що все – лафа закінчилась, і треба платити. Тому на сьогодні, дійсно, податкова почала дуже жорсткого перевіряти. Що вона робить – у неї є база сумнівних цих всяких “схематозів”, тільки-но ваша компанія якимось чином була помічена у цих операціях – одразу раз, і зупинили. І це зупиняє не фізична особа, а комп’ютер. Тож для всіх охочих помити гроші і порушувати закон – вони повинні запам’ятати – не можна. Якщо працюєш “по-білому”, ніхто на тебе не тисне”, - розповів Охрименко.

Додамо

Слід зазначити, що Длігач спирається на дослідження, проведене за участі Advanter Group, засновником якої є він сам. У ньому взяло участь 507 респондентів. До того ж він наводить дані лише за кілька днів листопада, що не показує картину загалом. Олександр Охрименко, коментуючи результати цього дослідження, зазначив: “Цифра (50% блокувань, - ред.) взята зі стелі”.

Нагадаємо

Раніше Длігач був одним з ініціаторів листа до Президента щодо звільнення голови податкового Комітету ВР Данила Гетманцева. Звернення набуло широкого розголосу у ЗМІ, зокрема через те, що до листа нібито приєдналося понад 17 тисяч осіб, зокрема представники великого бізнесу. Разом з тим низка відомих компаній відхрестилася від цього листа, зазначивши, що підписанти або взагалі у них не працюють, або ж виражають виключно власну думку.

Разом з тим, журналісти виявили серед підписантів низку неіснуючих компаній. Зокрема, помітили, що назви багатьох компаній написані з помилками або взагалі не вказані. 

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