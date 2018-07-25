Центровой сборной Украины продолжит карьеру в БК "Барселона" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой пополнил состояние гранда испанского баскетбола “Барселоны”, сообщает УНН со ссылкой на инсайдера Игнасио Охеда.
О деталях перехода, а также сумму трансфера с нынешним клубом Пустового “Обрайдоро” — не информируется.
Примечательно, что ранее интерес к Украинской приписывали московскому “Локомотиву”.
В прошлом сезоне средние показатели украинского центрового, которым также интересовался мадридский “Реал”, составляли 11,1 очка, 5,9 подбора и 1,9 блок-шота за 25,4 минуты на площадке в 34 матчах регулярного чемпионата Испании.
В составе сборной Украины Пустовой принял участие во всех 6 матчах текущего отбора на чемпионат мира-2019. Проводя на площадке в среднем 14,3 минуты, “бигмен” набирал 5 очков, делал 2,8 подбора и 1,2 блок-шота.
Заметим, что 18-кратный чемпион Испании будет выступать в следующем сезоне в сильнейшем клубном чемпионате Старого континента — Евролиге. Поэтому Пустовой станет единственным представителем Украины, который сможет побороться за титул Евролиги.