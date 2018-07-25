Центровий збірної України продовжить кар'єру у БК "Барселона" – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий поповнив стан гранду іспанського баскетболу “Барселони”, повідомляє УНН з посиланням на інсайдера Ігнасіо Охеда.
Про деталі переходу, а також суму трансферу із нинішнім клубом Пустового “Обрайдоро” — не інформується.
Примітно, що раніше інтерес до українця приписували московському “Локомотиву”.
У минулому сезоні середні показники українського центрового, яким також цікавився мадридський “Реал”, становили 11,1 очка, 5,9 підбирання та 1,9 блок-шота за 25,4 хвилини на майданчику у 34 матчах регулярного чемпіонату Іспанії.
У складі збірної України Пустовий взяв участь в усіх 6 матчах поточного відбору на чемпіонат світу-2019. Проводячи на майданчику в середньому 14,3 хвилини, “бігмен” набирав 5 очок, робив 2,8 підбирання та 1,2 блок-шоти.
Зауважимо, що 18-кратний чемпіон Іспанії виступатиме у наступному сезоні у найсильнішому клубному чемпіонаті Старого континенту — Євролізі. Тому Пустовий стане єдиним представником України, який зможе позмагатися за титул Євроліги.