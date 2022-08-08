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Центр страткома: Amnesty International использовала в отчете показания заключенных на оккупированных территориях

Центр страткома: Amnesty International использовала в отчете показания заключенных на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 208720 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки отчета, где обвинила ВСУ в использовании гражданских объектов, свидетельства людей, которые находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях - а значит интервью, отобранные под очевидным давлением. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, передает УНН.

Цитата

«Как стало известно Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в процесс сбора показаний были вовлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В то же время, большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма», - говорится в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций сообщает, что в частности "материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди «желающих» предоставить подобного рода информацию".

Детали

«Следовательно, такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов рф (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе. Иногда подобного рода «правильное» интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий», - говорится в сообщении.

Кроме этого, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией учреждений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ рф.

Дополнение

Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах.

Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".

Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".

The Times в редакционной статье назвало отчет Amnesty International путинской пропагандой.

Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", вызванные ее последним отчетом по Украине, но заявила, что не отказывается от выводов, изложенных в отчете.

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