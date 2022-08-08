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Центр страткому: Amnesty International використала в звіті свідчення ув'язнених на окупованих територіях

Центр страткому: Amnesty International використала в звіті свідчення ув'язнених на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 208721 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки звіту, де звинуватила ЗСУ в використанні цивільних об'єктів, свідчення людей, які знаходились в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях - а отже інтервʼю, відібрані під очевидним тиском. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті, передає УНН.

Цитата

«Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, до процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Водночас, більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму», - йдеться в повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій повідомляє, що зокрема "матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, опитування проводилось серед «бажаючих» надати подібного роду інформацію"

Деталі

«Отже, така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтервʼю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів рф (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі. Інколи подібного роду «правильне» інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій», - зазначається в повідомленні.

Окрім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками фсб рф.

Доповнення

Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.

Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".

Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".

The Times в редакційній статті назвало звіт Amnesty International путінською пропагандою.

Amnesty International вибачилася за "страждання та гнів", викликані її останнім звітом щодо України, але заявила, що не відмовляється від висновків, викладених у звіті.

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