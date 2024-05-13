Центр страткома: исследование показало, что видеоконтент в TikTok является настоящей новостной пустошью

Видеоконтент в ТикТок является настоящей новостной пустошью, отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на данные исследования, пишет УНН.

Детали

Установлено, что из 6 568 видео, которые позиционировались как новостной контент, настоящими новостями оказались только шесть, говорится в исследовании ученого New York Times Ника Хагара и Николаса Диакопулоса из Северо-Западного университета штата Иллинойс:

ссылки, с помощью которых медиа могли бы выводить пользователей с платформы на свои интернет-площадки, удаляются;

мало делается для маркировки и позиционирования новостей и возможности пользователям оценивать их достоверность.

Алгоритм For You Page практически не отображает новостного контента, даже если он наполнен активными сигналами на их привлечение, добавляют исследователи.

В Центре страткома напомнили, что ТикТок активно использует российская пропаганда для продвижения нарративов кремля, в том числе и о войне россии в Украине, ведь эта платформа не борется с таким контентом.