Центр страткому: дослідження показало, що відеоконтент у TikTok є справжньою новинною пусткою
Київ • УНН
Згідно з дослідженням, лише 6 з 6 568 відео, позиціонованих як новини, були справжніми новинами.
Відеоконтент у ТікТок є справжньою новинною пусткою, зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на дані дослідження, пише УНН.
Деталі
Встановлено, що з 6 568 відео, які позиціонувалися як новинний контент, справжніми новинами виявилися лише шість, ідеться у дослідженні науковця New York Times Ніка Хагара і Ніколаса Діакопулоса з Північно-Західного університету штату Іллінойс:
- посилання, за допомогою яких медіа могли б виводити користувачів із платформи на свої інтернет-майданчики, видаляються;
- замало робиться для маркування та позиціонування новин та можливості користувачам оцінювати їх достовірність.
Алгоритм For You Page практично не відображає новинного контенту, навіть якщо він наповнений активними сигналами на їх залучення, додають дослідники.
У Центрі страткому нагадали, що ТікТок активно використовує російська пропаганда для просування наративів кремля, зокрема і про війну росії в Україні, адже ця платформа не бореться з таким контентом.