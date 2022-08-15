Центр Славянска ночью подвергся вражескому удару
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. От обстрела пострадал центр Славянска Донецкой области. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, пишет УНН.
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"К сожалению, снова ночные обстрелы. Два микрорайона, включая центр с многоэтажной застройкой. Жертв и пострадавших нет", - сообщил Лях в Facebook.
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По всей линии фронта в Донецкой области очень горячо, но и относительно отдаленные города также подвергаются периодическим ударам.
При этом последний месяц интенсивность вражеских ударов по Славянску в Донецкой области не меняется - его почти постоянно обстреливают, сообщал Лях.