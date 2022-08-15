Центр Слов'янська вночі зазнав ворожого удару
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Від обстрілу постраждав центр Слов'янська Донецької області. Про це сьогодні, 15 серпня, повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, пише УНН.
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"На жаль, знову нічні обстріли. Два мікрорайони, включаючи центр із багатоповерховою забудовою. Жертв та постраждалих немає", - повідомив Лях у Facebook.
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На всій лінії фронту на Донеччині дуже гаряче, але і відносно віддалені міста також піддаються періодичним ударам.
При цьому останній місяць інтенсивність ворожих ударів по Слов'янську на Донеччині не змінюється - його майже постійно обстрілюють, повідомляв Лях.