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Слов'янськ постійно обстрілюють, але лінія фронту не рухається - мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Останній місяць інтенсивність ворожих ударів по Слов'янську на Донеччині не змінюється - його майже постійно обстрілюють. При цьому на Слов'янському напрямку наші позиції не змінюються. Про це повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Слов'янськ постійно обстрілюють, але лінія фронту не рухається - мер

Цитата

"На Слов'янському напрямку позиції наші не змінюються. Лінія фронту не рухається. Ідуть обстріли вздовж лінії фронту", - сказав Лях.

Деталі

З його слів, останній місяць інтенсивність обстрілів "не змінюється". "Місто майже постійно обстрілюють. І не тільки місто Слов'янськ. І сусідні міста. І якщо дивитись, що в нас неспокійно в Донецькій області, останній місяць у всіх містах. Тому ця небезпека існує. Якщо в місті спокійно - це не значить що завтра так буде", - зазначив голова ВЦА.

"Останню добу місто не обстрілювали. Це добре. Гарна новина. Бажаємо, що так буде і далі. Хотілося б вірити. Але все ж таки в місті залишатися небезпечно, тому що прильоти все ж таки відбувається. І тому проводим евакуацію зараз", - додав він.

Доповнення

За даними поліції Донеччини, російська армія минулої доби обстрілювала область з авіації, ЗРК «С-300» та «Ураганів». Протягом доби поліцейські задокументували 20 воєнних злочинів рф. Окупанти били по 11 населених пунктах - містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, селам Кам’янка, Карлівка, Олександропіль, Ласточкине. Зруйновано та пошкоджено 36 об’єктів – 27 житлових будинків, з них чотири багатоквартирних, приміщення коксохімічного заводу, магазин, електромережа, гаражі.

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