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Славянск постоянно обстреливают, но линия фронта не двигается - мэр

Киев • УНН

 • 127345 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Последний месяц интенсивность вражеских ударов по Славянску в Донецкой области не меняется – его почти постоянно обстреливают. При этом на Славянском направлении наши позиции не меняются. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Славянск постоянно обстреливают, но линия фронта не двигается - мэр

Цитата

"На Славянском направлении позиции наши не меняются. Линия фронта не двигается. Идут обстрелы вдоль линии фронта", - сказал Лях.

Детали

По его словам, последний месяц интенсивность обстрелов "не меняется". "Город почти постоянно обстреливают. И не только город Славянск. И соседние города. И если смотреть, что у нас неспокойно в Донецкой области, последний месяц во всех городах. Поэтому эта опасность существует. Если в городе спокойно – это не значит, что завтра так будет", - отметил глава ВГА.

"Последние сутки город не обстреливали. Это хорошо. Хорошая новость. Желаем, что так будет и дальше. Хотелось бы верить. Но все же в городе оставаться опасно, потому что прилеты все же происходят. И потому проводим эвакуацию сейчас", – добавил он.

Дополнение

По данным полиции Донецкой области, российская армия на протяжении минувших суток обстреливала область из авиации, ЗРК «С-300» и «Ураганов». В течение суток полицейские задокументировали 20 военных преступлений россии. Оккупанты били по 11 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Соледар, Красногоровка, Марьинка, Курахово, селам Каменка, Карловка, Александрополь, Ласточкино. Разрушены и повреждены 36 объектов – 27 жилых домов, из них четыре многоквартирных, помещения коксохимического завода, магазин, электросеть, гаражи.

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