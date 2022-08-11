Славянск постоянно обстреливают, но линия фронта не двигается - мэр

Цитата

"На Славянском направлении позиции наши не меняются. Линия фронта не двигается. Идут обстрелы вдоль линии фронта", - сказал Лях.

Детали

По его словам, последний месяц интенсивность обстрелов "не меняется". "Город почти постоянно обстреливают. И не только город Славянск. И соседние города. И если смотреть, что у нас неспокойно в Донецкой области, последний месяц во всех городах. Поэтому эта опасность существует. Если в городе спокойно – это не значит, что завтра так будет", - отметил глава ВГА.

"Последние сутки город не обстреливали. Это хорошо. Хорошая новость. Желаем, что так будет и дальше. Хотелось бы верить. Но все же в городе оставаться опасно, потому что прилеты все же происходят. И потому проводим эвакуацию сейчас", – добавил он.

Дополнение

По данным полиции Донецкой области, российская армия на протяжении минувших суток обстреливала область из авиации, ЗРК «С-300» и «Ураганов». В течение суток полицейские задокументировали 20 военных преступлений россии. Оккупанты били по 11 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Соледар, Красногоровка, Марьинка, Курахово, селам Каменка, Карловка, Александрополь, Ласточкино. Разрушены и повреждены 36 объектов – 27 жилых домов, из них четыре многоквартирных, помещения коксохимического завода, магазин, электросеть, гаражи.