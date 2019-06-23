Центр Киева начали перекрывать накануне Марша равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Ночью в воскресенье начали перекрывать центральные улицы Киева накануне Марша равенства, который начнется в 10:00 23 июня. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В частности, начали устанавливать металлические ограждения на улице Богдана Хмельницкого на пути марша.
На территории прохождения марша полицейские проверяют у людей наличие запрещенных предметов.
В Киеве будет временно ограничено движение по ряду улиц.
Так, с 18:00 22 июня до 23 июня 18:00 движение на некоторых улицах столицы будет временно ограничено в связи с проведением Марша равенства "КиевПрайд 2019".
На схеме организации дорожного движения показано, что ограничат движение на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Владимирской, частично Пушкинской, Тарасовской, Антоновича, Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко.
В воскресенье, 23 июня, станция метро "Театральная" будет закрыта на вход и выход до окончания массовых мероприятий, но работать для перехода на зеленую ветку.
Станции "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" будут закрыты на вход, выход и для перехода с линии на линию до окончания массовых мероприятий.
На Марше равенства в Киев 23 июня ожидают около 10 000 участников.