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Центр Києва почали перекривати напередодні Маршу рівності

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Вночі у неділю почали перекривати центральні вулиці Києва напередодні Маршу рівності, який розпочнеться о 10:00 23 червня. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Центр Києва почали перекривати напередодні Маршу рівності

Зокрема, почали встановлювати металеві огорожі на вулиці Богдана Хмельницького на шляху маршу.

На території проходження маршу поліцейські перевіряють людей на заборонені предмети.

У Києві буде тимчасово обмежено рух низкою вулиць.

Так, з 18:00 22 червня до 23 червня 18:00 рух на деяких вулицях столиці буде тимчасово обмежений у зв'язку із проведенням Маршу рівності "КиївПрайд 2019".

На схемі організації дорожнього руху показано, що обмежать рух на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Володимирській, частково Пушкінській, Тарасівській, Антоновича, Васильківській, бульварі Тараса Шевченка.

У неділю, 23 червня, станція метро "Театральна" буде зачинена на вхід та вихід до закінчення масових заходів, але працюватиме для переходу на зелену гілку.

Станції "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" будуть зачинені на вхід, вихід та для переходу з лінії на лінію до закінчення масових заходів.

Нагадаємо, на Марші рівності у Києві 23 червня очікують близько 10 тисяч учасників.

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