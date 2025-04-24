Цены на свеклу в Украине взлетели в 2,5 раза: что будет с ценами дальше

В Украине стремительно сокращается предложение столовой свеклы удовлетворительного качества, из-за чего фиксируется рост цен на эти корнеплоды. Сейчас цены на свеклу уже в 2,5 раза выше, чем в прошлом году, и продолжают расти. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, пишет УНН.

Детали

На сегодня столовая свекла поступает в продажу по цене 22-32 грн/кг ($0,53-0,77/кг). Это в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой недели. А в конце апреля прошлого года их стоимость была в 2,5 раза меньше, чем сейчас.

Причины

Уже сейчас сети супермаркетов и оптовые компании сообщают о дефиците этой продукции, перекрыть который не так просто. Дело в том, что сейчас приобрести крупную партию свеклы на украинском рынке, как указано, становится все сложнее из-за того, что в Украине стремительно сокращается предложение корнеплодов удовлетворительного качества. Рост спроса на овощ позволил производителям активно повышать отпускные цены на свою продукцию.

По информации участников рынка, цены на столовую свеклу могут продолжать расти и дальше.

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