Ціни на буряк в Україні злетіли у 2,5 рази: що буде з цінами далі

В Україні стрімко скорочується пропозиція столових буряків задовільної якості через що фіксується зростання цін на ці коренеплоди. Наразі ціни на буряк вже у 2,5 раза вищі, ніж торік та продовжують зростати. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, пише УНН.

Деталі

На сьогодні столові буряки надходять у продаж за ціною 22-32 грн/кг ($0,53-0,77/кг). Це в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. А наприкінці квітня минулого року їхня вартість була у 2, 5 рази меншою, ніж є наразі.

Причини

Уже зараз мережі супермаркетів та гуртові компанії повідомляють про дефіцит цієї продукції, перекрити який не так просто. Річ у тому, що наразі придбати велику партію буряків на українському ринку, як вказано, стає дедалі складніше через те, що в Україні стрімко скорочується пропозиція коренеплодів задовільної якості. Зростання попиту на овоч дозволило виробникам активно підвищувати відпускні ціни на свою продукцію.

За інформацією учасників ринку, ціни на столовий буряк можуть продовжувати зростати й надалі.

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