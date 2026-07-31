Цены на овощи и фрукты в июле: что подешевело, а что подорожало на полках и прилавках за месяц

$45.540.1351.250.19
ukenru
16:40 • 9092 просмотра
Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путинуPhoto
Эксклюзив
15:54 • 18351 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
14:28 • 20737 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 28710 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
11:54 • 31117 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
5 ноября, 11:33 • 29640 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
5 ноября, 10:50 • 22234 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
5 ноября, 10:39 • 18345 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
5 ноября, 09:00 • 19477 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
5 ноября, 07:28 • 35054 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Сделка Трампа с россией по дизельному топливу оказалась под угрозой - FT5 ноября, 08:09 • 10681 просмотра
"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат5 ноября, 08:19 • 29001 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 20748 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 15522 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 8144 просмотра
публикации
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления17:09 • 1346 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
Эксклюзив
15:54 • 18344 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 28708 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 15575 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 52253 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Италия
Германия
Реклама
УНН Lite
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа17:31 • 56 просмотра
Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren16:10 • 1972 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 6810 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 7282 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 8216 просмотра
Актуальное
Отопление
Нефть марки Brent
Фильм
Техника
The Economist

Цены на овощи и фрукты в июле: что подешевело, а что подорожало на полках и прилавках за месяц

Киев • УНН

 • 6297 просмотра

В июле овощи борщевого набора, в частности картофель, морковь и свекла, стремительно подешевели. В то же время цены на некоторые ягоды и тепличные культуры остаются нестабильными из-за погодных условий.

Цены на овощи и фрукты в июле: что подешевело, а что подорожало на полках и прилавках за месяц

В июле овощи базовой корзины стремительно подешевели, тогда как цены на некоторые ягоды и тепличные культуры продемонстрировали нестабильность.

Седьмой месяц года традиционно считается переломным периодом для украинского продовольственного рынка. Ведь массовый выход на рынок продукции открытого грунта от отечественных сельхозпроизводителей формирует новую ценовую динамику.

О том, какие продукты стали доступнее для украинцев, что удерживает высокие ценники и чего ожидать от потребительского рынка в ближайшие недели, — разобрался УНН.

Как изменились цены на овощи и фрукты в июле

Июль выступил главным месяцем сезонного дефляционного тренда в продовольственном секторе. Если в мае и июне потребительский рынок в значительной степени зависел от импорта и ранней тепличной продукции, то в июле ценовая динамика почти на 90% зависит от того, что вырастили отечественные фермеры на открытых грунтах.

Увеличение предложения от хозяйств населения и специализированных агропредприятий привело к постепенному снижению среднего уровня цен на свежую продукцию. По данным аналитиков аграрного рынка, именно овощная группа в июле стала главным драйвером сдерживания инфляции в продовольственном сегменте.

В то же время месячная ценовая картина остается неоднородной. Рынок реагирует на ряд факторов: от температурного режима и погодных условий в ключевых сельскохозяйственных регионах до стоимости электроэнергии для охлаждения продукции. Как следствие, пока одна категория товаров обновляет сезонные минимумы, другая — демонстрирует временное удорожание из-за смены волновости сбора урожая или высокого спроса.

Какие овощи в июле подешевели первыми

Наиболее заметное удешевление в июле наблюдалось в сегменте овощей так называемого "борщевого набора". С появлением массового сбора с полей цены на базовые корнеплоды и овощи скачкообразно идут вниз.

Картофель ранних и среднеранних сортов в июле существенно потерял в цене по сравнению с июньскими показателями. Оптовые ценники проседают до отметок 10 – 15 грн/кг. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении капусты — увеличение предложения с открытого грунта сбивает оптовую стоимость до 18 – 25 грн/кг. По состоянию на последний день месяца килограмм молодого картофеля в сетях популярных супермаркетов можно купить по цене от 14,79 грн до 22,00 грн. Средняя цена на корнеплод в июле держалась на отметке 16,80 грн за килограмм. По сравнению с июнем, молодой картофель успел подешеветь на 16,88 грн.

Картофель розовый стоит немного дороже: за него в июле отдавали 22,70 грн за килограмм. Если сравнивать с прошлым месяцем, то средние цены на этот сорт картофеля уменьшились на 6,10 грн.

В то же время морковь и свекла демонстрируют чуть ли не самую стремительную динамику падения цены. Если еще в начале лета запасы старого урожая или первые ранние партии продавались по завышенным ценам, то июльский молодой урожай снизил ценники на свеклу до 10 – 15 грн/кг, а на морковь — до 22 – 28 грн/кг.

По состоянию на 31 июля килограмм моркови в среднем можно приобрести за 31,70 грн/кг. За месяц овощ успел потерять в цене 18,20 грн.

А чтобы закупиться молодой свеклой для красного борща, украинцам придется выложить из кошелька от 12,59 грн до 13,90 грн. Это – средняя цена этого овоща в популярных сетях отечественных супермаркетов. В то же время на прилавках рынка молодую свеклу можно купить в среднем за 13,16 грн. По сравнению с июнем, овощ потерял в цене 13,07 грн.

Тем временем выход на рынок урожая с открытых площадей южных и центральных областей позволил стабилизировать цены на лук, снизив оптовые цены до 16 – 20 грн/кг. При этом цены в гипермаркетах несколько выше и колеблются в промежутке между 31,20 грн и 36,90 грн за килограмм.

Лук синий стоит еще дороже. За килограмм нужно будет заплатить от 74,99 грн до 82,16 грн. А средняя цена на него в июле составила 77,52 грн за килограмм.

Сезон грунтового огурца обеспечивает существенное снижение его стоимости — в среднем до 15 – 30 грн/кг. В среднем он успел потерять в цене почти 10 гривен за месяц.

Отметим, что средняя цена на огурцы в июле также зависела от их сорта. Так, гладкий огурец оказался чуть ли не самым дорогим. По состоянию на 31 июля в супер- и гипермаркетах на него установили цену в 69,00 грн за килограмм. Кроме того, по сравнению с июнем он не только не упал в цене, а наоборот — подорожал на 6,02 грн.

Колючий огурец в конце августа украинцам предлагают за 34,50 грн за килограмм. А короткоплодный огурец можно взять за 29,80 грн/кг.

Однако ситуация с томатами остаётся неоднозначной. Из-за перехода от тепличного к открытому грунту и жаркой погоды цены на помидоры могут временно повышаться до 40 – 75 грн/кг, в зависимости от сорта и качества.

Кроме того, в июле зафиксировали снижение цен на чеснок, цветную капусту, сахарную кукурузу и отдельные виды свежей зелени (укроп, петрушка).

Сезонные фрукты и ягоды: чего ожидать в это время

Плодово-ягодный рынок в июле прошёл через фазу активной смены ассортимента. Июнь был месяцем садовой земляники и черешни, а июль стал пиком для ягод, косточковых культур и ранних семечковых.

Вторая половина июля — традиционный пик сбора голубики и малины. Именно в это время стоимость голубики на рынках и в сетях достигает своего минимума за сезон благодаря массовому предложению от украинских фермерских хозяйств. Сейчас в Украине голубику можно купить по цене от 120 до 160 грн за кг.

Малина и черника также становятся доступнее. Сейчас за малину просят от 200 до 220 грн за килограмм. А черника стоит от 200 до 280 грн за килограмм.

Цены на отечественные абрикосы и персики зависят от регионального урожая. Из-за погодных колебаний весной в отдельных областях урожайность оказалась ниже средней, поэтому рынок частично наполняется импортом из Турции, Греции и Молдовы. Это удерживает средневзвешенную цену на относительно высоком уровне.

Поэтому абрикос украинцам предлагают купить за 50-90 грн за кг. Персик обойдется от 40 до 90 грн за кг. У обоих косточковых всего за неделю минимальная цена выросла от 5 до 10 грн за килограмм.

Также в июле на полках появились первые отечественные арбузы и дыни. В начале месяца цены традиционно высоки из-за ограниченных объемов сбора, однако в конце июля, с выходом на рынок массовых партий из южных регионов, стоимость арбузов начала активно снижаться. Килограмм арбуза в конце августа обойдется покупателю от 13 до 15 грн (на прошлой неделе цены держались на уровне от 20 до 30 грн за кг). А килограммовую дыню можно купить сейчас за 30 - 50 грн.

Также в июле начали выходить на рынок ранние сорта летних яблок и груш, постепенно вытесняя остатки прошлогоднего урожая и импорт. Это уже снизило цены в семечковом сегменте. Сейчас килограмм груш в Украине в среднем стоит от 40 до 65 грн. А яблоки предлагают купить от 20 до 50 грн за кг в зависимости от региона продажи и сорта.

Почему отдельные продукты остаются дорогими

Несмотря на общее сезонное удешевление, часть продуктовой корзины остается на высоком ценовом уровне или даже демонстрирует локальный рост. Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, противодействующих дефляции:

Июльская жара и продолжительные засушливые периоды во многих областях негативно влияют на урожайность томатов, перца и бахчевых. Высокие температуры вызывают "припекание" плодов на полях и снижают качество продукции, что сокращает долю товарного овоща первого сорта.

Кроме того, для сохранения собранного урожая, особенно в условиях летней жары, агропроизводители и ритейлеры вынуждены активно использовать холодильные системы и промышленные кондиционеры. Рост тарифов на электроэнергию и использование автономных источников питания непосредственно закладываются в конечную стоимость товаров.

Топливная составляющая и усложненная доставка из южных областей в центральные и западные регионы тоже существенно повышают маржу перевозчиков.

Также не стоит забывать, что сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с острой нехваткой работников для ручного сбора ягод и овощей, что вынуждает повышать оплату труда и увеличивает себестоимость производства.

Прогноз цен на ближайшие недели: к чему готовиться покупателям

В ближайшие недели — вплоть до середины августа — на украинском рынке сохранится четкая тенденция к дальнейшему удешевлению овощной группы. Эксперты ожидают, что так называемое "сезонное дно" цен на овощи борщевого набора, грунтовые томаты, перец и арбузы будет достигнуто в конце августа — начале сентября. Именно этот период станет наиболее благоприятным для кошельков потребителей, которые планируют делать домашние заготовки и консервацию на зиму.

Со второй половины сентября, с завершением сбора массового урожая с открытого грунта и переходом на закладку продукции в овощехранилища, ценовой тренд развернется в сторону постепенного роста. Главным фактором, который будет определять стоимость овощей и фруктов осенью и зимой, станет стоимость их длительного хранения и стабильность энергоснабжения в стране.

Напомним

В июне 2026 года украинский рынок овощей и фруктов начал переходить к летней сезонной модели цен. На прилавках стало больше продукции нового урожая, а цены на часть овощей, ягод и фруктов поползли вниз. Наиболее заметно подешевели ранние овощи, клубника, черешня и молодой картофель.

Александра Василенко

ОбществоЭкономика
Тарифы
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Греция
Турция
Украина
Молдова