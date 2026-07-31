Цены на овощи и фрукты в июле: что подешевело, а что подорожало на полках и прилавках за месяц

В июле овощи базовой корзины стремительно подешевели, тогда как цены на некоторые ягоды и тепличные культуры продемонстрировали нестабильность.

Седьмой месяц года традиционно считается переломным периодом для украинского продовольственного рынка. Ведь массовый выход на рынок продукции открытого грунта от отечественных сельхозпроизводителей формирует новую ценовую динамику.

О том, какие продукты стали доступнее для украинцев, что удерживает высокие ценники и чего ожидать от потребительского рынка в ближайшие недели, — разобрался УНН.

Как изменились цены на овощи и фрукты в июле

Июль выступил главным месяцем сезонного дефляционного тренда в продовольственном секторе. Если в мае и июне потребительский рынок в значительной степени зависел от импорта и ранней тепличной продукции, то в июле ценовая динамика почти на 90% зависит от того, что вырастили отечественные фермеры на открытых грунтах.

Увеличение предложения от хозяйств населения и специализированных агропредприятий привело к постепенному снижению среднего уровня цен на свежую продукцию. По данным аналитиков аграрного рынка, именно овощная группа в июле стала главным драйвером сдерживания инфляции в продовольственном сегменте.

В то же время месячная ценовая картина остается неоднородной. Рынок реагирует на ряд факторов: от температурного режима и погодных условий в ключевых сельскохозяйственных регионах до стоимости электроэнергии для охлаждения продукции. Как следствие, пока одна категория товаров обновляет сезонные минимумы, другая — демонстрирует временное удорожание из-за смены волновости сбора урожая или высокого спроса.

Какие овощи в июле подешевели первыми

Наиболее заметное удешевление в июле наблюдалось в сегменте овощей так называемого "борщевого набора". С появлением массового сбора с полей цены на базовые корнеплоды и овощи скачкообразно идут вниз.

Картофель ранних и среднеранних сортов в июле существенно потерял в цене по сравнению с июньскими показателями. Оптовые ценники проседают до отметок 10 – 15 грн/кг. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении капусты — увеличение предложения с открытого грунта сбивает оптовую стоимость до 18 – 25 грн/кг. По состоянию на последний день месяца килограмм молодого картофеля в сетях популярных супермаркетов можно купить по цене от 14,79 грн до 22,00 грн. Средняя цена на корнеплод в июле держалась на отметке 16,80 грн за килограмм. По сравнению с июнем, молодой картофель успел подешеветь на 16,88 грн.

Картофель розовый стоит немного дороже: за него в июле отдавали 22,70 грн за килограмм. Если сравнивать с прошлым месяцем, то средние цены на этот сорт картофеля уменьшились на 6,10 грн.

В то же время морковь и свекла демонстрируют чуть ли не самую стремительную динамику падения цены. Если еще в начале лета запасы старого урожая или первые ранние партии продавались по завышенным ценам, то июльский молодой урожай снизил ценники на свеклу до 10 – 15 грн/кг, а на морковь — до 22 – 28 грн/кг.

По состоянию на 31 июля килограмм моркови в среднем можно приобрести за 31,70 грн/кг. За месяц овощ успел потерять в цене 18,20 грн.

А чтобы закупиться молодой свеклой для красного борща, украинцам придется выложить из кошелька от 12,59 грн до 13,90 грн. Это – средняя цена этого овоща в популярных сетях отечественных супермаркетов. В то же время на прилавках рынка молодую свеклу можно купить в среднем за 13,16 грн. По сравнению с июнем, овощ потерял в цене 13,07 грн.

Тем временем выход на рынок урожая с открытых площадей южных и центральных областей позволил стабилизировать цены на лук, снизив оптовые цены до 16 – 20 грн/кг. При этом цены в гипермаркетах несколько выше и колеблются в промежутке между 31,20 грн и 36,90 грн за килограмм.

Лук синий стоит еще дороже. За килограмм нужно будет заплатить от 74,99 грн до 82,16 грн. А средняя цена на него в июле составила 77,52 грн за килограмм.

Сезон грунтового огурца обеспечивает существенное снижение его стоимости — в среднем до 15 – 30 грн/кг. В среднем он успел потерять в цене почти 10 гривен за месяц.

Отметим, что средняя цена на огурцы в июле также зависела от их сорта. Так, гладкий огурец оказался чуть ли не самым дорогим. По состоянию на 31 июля в супер- и гипермаркетах на него установили цену в 69,00 грн за килограмм. Кроме того, по сравнению с июнем он не только не упал в цене, а наоборот — подорожал на 6,02 грн.

Колючий огурец в конце августа украинцам предлагают за 34,50 грн за килограмм. А короткоплодный огурец можно взять за 29,80 грн/кг.

Однако ситуация с томатами остаётся неоднозначной. Из-за перехода от тепличного к открытому грунту и жаркой погоды цены на помидоры могут временно повышаться до 40 – 75 грн/кг, в зависимости от сорта и качества.

Кроме того, в июле зафиксировали снижение цен на чеснок, цветную капусту, сахарную кукурузу и отдельные виды свежей зелени (укроп, петрушка).

Сезонные фрукты и ягоды: чего ожидать в это время

Плодово-ягодный рынок в июле прошёл через фазу активной смены ассортимента. Июнь был месяцем садовой земляники и черешни, а июль стал пиком для ягод, косточковых культур и ранних семечковых.

Вторая половина июля — традиционный пик сбора голубики и малины. Именно в это время стоимость голубики на рынках и в сетях достигает своего минимума за сезон благодаря массовому предложению от украинских фермерских хозяйств. Сейчас в Украине голубику можно купить по цене от 120 до 160 грн за кг.

Малина и черника также становятся доступнее. Сейчас за малину просят от 200 до 220 грн за килограмм. А черника стоит от 200 до 280 грн за килограмм.

Цены на отечественные абрикосы и персики зависят от регионального урожая. Из-за погодных колебаний весной в отдельных областях урожайность оказалась ниже средней, поэтому рынок частично наполняется импортом из Турции, Греции и Молдовы. Это удерживает средневзвешенную цену на относительно высоком уровне.

Поэтому абрикос украинцам предлагают купить за 50-90 грн за кг. Персик обойдется от 40 до 90 грн за кг. У обоих косточковых всего за неделю минимальная цена выросла от 5 до 10 грн за килограмм.

Также в июле на полках появились первые отечественные арбузы и дыни. В начале месяца цены традиционно высоки из-за ограниченных объемов сбора, однако в конце июля, с выходом на рынок массовых партий из южных регионов, стоимость арбузов начала активно снижаться. Килограмм арбуза в конце августа обойдется покупателю от 13 до 15 грн (на прошлой неделе цены держались на уровне от 20 до 30 грн за кг). А килограммовую дыню можно купить сейчас за 30 - 50 грн.

Также в июле начали выходить на рынок ранние сорта летних яблок и груш, постепенно вытесняя остатки прошлогоднего урожая и импорт. Это уже снизило цены в семечковом сегменте. Сейчас килограмм груш в Украине в среднем стоит от 40 до 65 грн. А яблоки предлагают купить от 20 до 50 грн за кг в зависимости от региона продажи и сорта.

Почему отдельные продукты остаются дорогими

Несмотря на общее сезонное удешевление, часть продуктовой корзины остается на высоком ценовом уровне или даже демонстрирует локальный рост. Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, противодействующих дефляции:

Июльская жара и продолжительные засушливые периоды во многих областях негативно влияют на урожайность томатов, перца и бахчевых. Высокие температуры вызывают "припекание" плодов на полях и снижают качество продукции, что сокращает долю товарного овоща первого сорта.

Кроме того, для сохранения собранного урожая, особенно в условиях летней жары, агропроизводители и ритейлеры вынуждены активно использовать холодильные системы и промышленные кондиционеры. Рост тарифов на электроэнергию и использование автономных источников питания непосредственно закладываются в конечную стоимость товаров.

Топливная составляющая и усложненная доставка из южных областей в центральные и западные регионы тоже существенно повышают маржу перевозчиков.

Также не стоит забывать, что сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с острой нехваткой работников для ручного сбора ягод и овощей, что вынуждает повышать оплату труда и увеличивает себестоимость производства.

Прогноз цен на ближайшие недели: к чему готовиться покупателям

В ближайшие недели — вплоть до середины августа — на украинском рынке сохранится четкая тенденция к дальнейшему удешевлению овощной группы. Эксперты ожидают, что так называемое "сезонное дно" цен на овощи борщевого набора, грунтовые томаты, перец и арбузы будет достигнуто в конце августа — начале сентября. Именно этот период станет наиболее благоприятным для кошельков потребителей, которые планируют делать домашние заготовки и консервацию на зиму.

Со второй половины сентября, с завершением сбора массового урожая с открытого грунта и переходом на закладку продукции в овощехранилища, ценовой тренд развернется в сторону постепенного роста. Главным фактором, который будет определять стоимость овощей и фруктов осенью и зимой, станет стоимость их длительного хранения и стабильность энергоснабжения в стране.

Напомним

В июне 2026 года украинский рынок овощей и фруктов начал переходить к летней сезонной модели цен. На прилавках стало больше продукции нового урожая, а цены на часть овощей, ягод и фруктов поползли вниз. Наиболее заметно подешевели ранние овощи, клубника, черешня и молодой картофель.