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Financial Times

Цены на нефть восстанавливаются на фоне угроз Трампа покупателям российской нефти

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI выросли на 0,6% после падения до пятинедельного минимума. Это произошло на фоне опасений по поводу перебоев с поставками из-за угроз США ввести пошлины на Индию за покупку российской нефти.

Цены на нефть восстанавливаются на фоне угроз Трампа покупателям российской нефти

Цены на нефть выросли в среду, отскочив от пятинедельного минимума, зафиксированного накануне, на фоне опасений по поводу перебоев с поставками после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на Индию в связи с закупками российской нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 43 цента, или 0,6%, до $68,07 за баррель к 03:30 по Гринвичу (06:30 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 40 центов, или 0,6%, до $65,56 за баррель.

"По-прежнему сохраняется большая неопределенность относительно введения США дополнительных пошлин на покупателей российской нефти... на рынке усиливаются разговоры о том, что следующим объектом внимания могут стать закупки российской нефти Китаем", - заявили в четверг сырьевые стратеги ING.

"Если Индия прекратит покупать российскую нефть на фоне угроз введения пошлин, мы считаем, что рынок сможет справиться с потерей этих поставок", - заявили они, добавив, что больший риск связан с тем, что другие покупатели начнут избегать российской нефти.

Оба нефтяных контракта упали более чем на $1 во вторник, достигнув минимума за пять недель, что стало четвертой торговой сессией потерь, на фоне опасений по поводу избыточного предложения в связи с запланированным ОПЕК+ увеличением добычи в сентябре.

"Инвесторы оценивают, сократит ли Индия закупки российской нефти в ответ на угрозы Трампа, которые могут привести к сокращению поставок, но пока непонятно, произойдет ли это на самом деле", - заявил Юки Такашима, экономист Nomura Securities.

"Если импорт в Индию останется стабильным, цена на нефть марки WTI, вероятно, останется в диапазоне $60-$70 до конца месяца", - сказал он.

ОПЕК+ в воскресенье договорились об увеличении добычи нефти на 547 000 баррелей в сутки в сентябре. Это решение, как отмечается, позволит прекратить введенное сокращение добычи раньше запланированного срока.

В то же время требования США к Индии прекратить закупку российской нефти из-за того, что Вашингтон пытается подтолкнуть Москву к мирному соглашению с Украиной, могут нарушить поставки, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативы, а российская нефть перенаправляется другим покупателям.

Во вторник Трамп вновь пригрозил повышением пошлин на индийские товары из-за закупок российской нефти в течение следующих 24 часов. Трамп также заявил, что снижение цен на энергоносители может оказать давление на главу Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Трамп заявил, что падение цен на энергоносители заставит Путина "перестать убивать людей"05.08.25, 16:42 • 2420 просмотров

Нью-Дели назвал угрозу Трампа "неоправданной" и пообещал защищать свои экономические интересы, что усилило торговый раскол между двумя странами.

Такасима из Nomura также указал на отраслевые данные, свидетельствующие о запасах нефти в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, как на благоприятные для нефтяного рынка. Источники, ссылающиеся на данные Американского института нефти, сообщили во вторник, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,2 миллиона баррелей. 

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
ОПЕК
Нью-Дели
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты
Украина